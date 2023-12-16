Football Transfers: «Барселона» готова продать Левандовски в летнее трансферное окно

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Football Transfers, главной целью каталонского клуба на летнее трансферное окно является полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс.

По информации Sport.es, в контракте игрока есть пункт, согласно которому клуб может досрочно расторгнуть соглашение после сезона-2024/25, если в той кампании он сыграет менее 55% матчей.

В нынешнем сезоне польский футболист провёл за сине-гранатовых 17 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Ранее Лионель Месси признался, что был зол на Левандовски из-за его слов о «Золотом мяче».