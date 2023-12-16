Генич заявил, что хавбек «Зенита» Клаудиньо играет с ленцой

Комментатор Константин Генич оценил игру полузащитника «Зенита» Клаудиньо в текущем сезоне чемпионата России по футболу.

«На таких футболиcтов, как Клаудиньо, cпроc был и будет. Мы видели, когда Клаудиньо хорош, а когда он играет c ленцой. Больше матчей в этом cезоне он провел c ленцой, как и Вендел», — цитирует Генича Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне игрок провёл за «Зенит» 24 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

«Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидер — «Краснодар» (38).

Ранее Александр Мостовой заявил, что возможный уход Клаудиньо не станет потерей для «Зенита».