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Третьяк: Россия, как одна из сильных хоккейных стран, должна помогать всем

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказал мнение, что страна должна помогать другим в развитии хоккея.
Третьяк: Россия, как одна из сильных хоккейных стран, должна помогать всем
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Мы, как одна из сильных хоккейных стран, должны помогать всем. Когда я входил в совет, то говорил, что такие страны, как мы, США и Канада, должны развивать хоккей хоть где. Мы подписали такие договоры с Индией, Китаем, Киргизией и Монголией», — цитирует Третьяка «Матч ТВ».

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила россиян и белорусов от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Из-за появившегося свободного времени руководство КХЛ предложило продлить чемпионат.

Ранее Третьяк заявил, что Петербург заслужил проведения Кубка Первого канала по хоккею.

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