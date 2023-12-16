Третьяк: Россия, как одна из сильных хоккейных стран, должна помогать всем

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказал мнение, что страна должна помогать другим в развитии хоккея.

«Мы, как одна из сильных хоккейных стран, должны помогать всем. Когда я входил в совет, то говорил, что такие страны, как мы, США и Канада, должны развивать хоккей хоть где. Мы подписали такие договоры с Индией, Китаем, Киргизией и Монголией», — цитирует Третьяка «Матч ТВ».

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила россиян и белорусов от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Из-за появившегося свободного времени руководство КХЛ предложило продлить чемпионат.

Ранее Третьяк заявил, что Петербург заслужил проведения Кубка Первого канала по хоккею.