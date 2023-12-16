В «Адана Демирспор» сообщили, что «Зенит» хочет приобрести нападающего Сары

Президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак рассказал, что «Зенит» проявляет интерес к нападающему Юсуфу Сары.

«Зенит» крайне сильно хочет видеть Юсуфа Сары в своём составе. Но также нам поступают серьёзные предложения от «Марселя», «Ренна» и «Лиона». Я смогу сообщить вам о каких-либо деталях, как только дело дойдёт до конкретики», — приводит слова Санджака TRT Spor.

В текущем сезоне футболист провёл за турецкий клуб 19 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о работе петербургского клуба на трансферном рынке.