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В «Адана Демирспор» сообщили, что «Зенит» хочет приобрести нападающего Сары

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Президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак рассказал, что «Зенит» проявляет интерес к нападающему Юсуфу Сары.
В «Адана Демирспор» сообщили, что «Зенит» хочет приобрести нападающего Сары
  • Gettyimages.ru
  • © Huw Fairclough

«Зенит» крайне сильно хочет видеть Юсуфа Сары в своём составе. Но также нам поступают серьёзные предложения от «Марселя», «Ренна» и «Лиона». Я смогу сообщить вам о каких-либо деталях, как только дело дойдёт до конкретики», — приводит слова Санджака TRT Spor.

В текущем сезоне футболист провёл за турецкий клуб 19 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о работе петербургского клуба на трансферном рынке.

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