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Медведев: «Зенит» планирует точечные усиления в зимнее трансферное окно

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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о работе петербургского клуба на трансферном рынке.
Медведев: «Зенит» планирует точечные усиления в зимнее трансферное окно
  • РИА Новости

«Мы пять лет никому не уступали первую строчку и к зимнему перерыву, и по ходу сезона. Главное, что чемпионская гонка продолжается. Трансферы? Будут точечные изменения в составе. Но какие — не скажу», — цитирует Медведева РИА Новости.

14 января игроки отправятся на первый сбор в Абу-Даби. До 29 января команда проведёт товарищеские матчи, с 1 по 28 февраля состоится второй сбор команды в Дохе, сообщила пресс-служба клуба.

В текущем сезоне «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидер — «Краснодар» (38).

Ранее в «Зените» рассказали, что не собираются продавать футболистов в зимнее трансферное окно.

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