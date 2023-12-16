Медведев: «Зенит» планирует точечные усиления в зимнее трансферное окно

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о работе петербургского клуба на трансферном рынке.

«Мы пять лет никому не уступали первую строчку и к зимнему перерыву, и по ходу сезона. Главное, что чемпионская гонка продолжается. Трансферы? Будут точечные изменения в составе. Но какие — не скажу», — цитирует Медведева РИА Новости.

14 января игроки отправятся на первый сбор в Абу-Даби. До 29 января команда проведёт товарищеские матчи, с 1 по 28 февраля состоится второй сбор команды в Дохе, сообщила пресс-служба клуба.

В текущем сезоне «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидер — «Краснодар» (38).

Ранее в «Зените» рассказали, что не собираются продавать футболистов в зимнее трансферное окно.