В «Зените» рассказали, что не собираются продавать футболистов в зимнее трансферное окно

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал работу клуба в зимнее трансферное окно.

«Мы ни с кем не собираемся расставаться зимой. Вера? Наши интересы лимитированы наличием только одного легионерского места в заявке», — цитирует Медведева РИА Новости.

14 января игроки отправятся на первый сбор в Абу-Даби. До 29 января команда проведёт товарищеские матчи, с 1 по 28 февраля состоится второй сбор команды в Дохе, сообщила пресс-служба клуба.

В текущем сезоне «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидер — «Краснодар» (38).

Ранее Тимур Гурцкая раскритиковал поведение российских игроков «Зенита».