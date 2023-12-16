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Божович: Миранчуку лучше остаться в Европе

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Бывший главный тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович прокомментировал ситуацию касательно игрового времени полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
Божович: Миранчуку лучше остаться в Европе
  • Legion-Media

«Алексей уже три-четыре года выступает в Европе. Ему лучше оставаться там. Алексей мог бы заиграть в чемпионатах Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов — вариантов много», — цитирует Божовича Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в десяти матчах за «Аталанту» и отметился двумя результативными передачами. Контракт хавбека с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2025 года. 

Ранее главный тренер «Аталанты» назвал роль Миранчука в клубе.

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