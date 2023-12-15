Главный тренер «Аталанты» назвал роль Алексея Миранчука в клубе

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выступление российского полузащитника Алексея Миранчука в последних матчах.

«Миранчук и Мурьель из всех наших атакующих игроков менее эгоистичны. Это качественные игроки. Когда они в хорошей форме, в том числе с точки морального духа, они могут играть важную роль», — сказал Гасперини в пресс-службе клуба.

В последних двух матчах россиянин отметился голевыми передачами.

Накануне «Аталанта» в гостях нанесла поражение «Ракуву» (4:0) в матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА и с первого места вышла в плей-офф турнира.

Ранее в Италии заявили, что Миранчук не является кумиром фанатов футбола.