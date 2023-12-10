В Италии заявили, что Алексей Миранчук не является кумиром фанатов футбола

Итальянский журналист Массимо Франки оценил игру российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 15-го тура Серии А с «Миланом».

«Он достойный игрок, но он не лидер. В Италии много таких и многие лучше него, он вовсе не кумир фанатов. Про Миранчука очень мало говорят в Италии, почти ничего», — цитирует Франки Metaratings.

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из Бергамо. Россиянин сделал результативный пас.

В текущем сезоне Миранчук сыграл за команду в девяти матчах и сделал одну результативную передачу. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее главный тренер «Аталанты» раскритиковал болельщиков за освистывание Миранчука.