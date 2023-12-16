Александр Медведев: выступление на Играх-2024 — дело совести каждого спортсмена

Председатель совета директоров петербургского хоккейного клуба СКА Александр Медведев считает, что российские спортсмены должны выступить на летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Насчёт ущемления наших спортсменов не знаю. Если дан зелёный свет, поезжайте. При этом важно не изменить себе. Это уже дело совести каждого спортсмена», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что некоторым спортсменам возможность принять участие в Олимпийских играх предоставляется раз в жизни. При этом Медведев считает, что «сейчас идеалы олимпийского движения не только поставлены под сомнение, но и подвержены разъеданию серной кислотой».

«И это очень печально. Вместо того, чтобы служить делу дружбы и мира, строить мосты между людьми, фактически идёт разрушение возможности взаимодействия. Это боязнь правды», — добавил Медведев.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что российским спортсменам не стоит принимать участие в Олимпиаде 2024 года.