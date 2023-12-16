Калешин: «Краснодар» показывает прагматичную и качественную игру

Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин считает, что «Краснодару» будет очень сложно бороться с петербургским «Зенитом» за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2023/24.

«Краснодар» в этом году показывает качественную игру, прагматичную, что раньше было не свойственно. Они правильно делают, победителей не судят. Первое место — закономерно. Конечно, предпочтение в борьбе за чемпионство отдаётся «Зениту», — цитирует Калешина Metaratings.

По его мнению, командам Российской премьер-лиги (РПЛ) тяжело конкурировать с состоятельным коллективом из Санкт-Петербурга.

«Бюджет тоже большой, в трансферах команда не ограничена. У них есть большой опыт чемпионств, это немаловажный фактор, всё это делает их фаворитами», — добавил Калешин.

«Краснодар» с 38 очками на первом месте завершил первую часть чемпионата. Далее в турнирной таблице расположились «Зенит» (36), «Динамо» (32), «Локомотив» (31), «Спартак» (30).

Ранее сообщалось, что «Пари НН» готов отпустить Севикяна в «Краснодар» за €2,5 млн.