Карпов: «Пари НН» готов отпустить Севикяна в «Краснодар» за €2,5 млн

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян может продолжить карьеру в «Краснодаре».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, «Пари НН» готов рассмотреть продажу футболиста за €2,5 млн.

По информации источника, подписать Севикяна владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому рекомендовал футболист Эдуард Сперцян.

Севикян в сезоне-2023/24 забил семь мячей в 24 матчах за «Пари НН» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что агент Сперцяна может предложить футболиста «Интеру».