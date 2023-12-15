Карпов: «Пари НН» готов отпустить Севикяна в «Краснодар» за €2,5 млн
- РИА Новости
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Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, «Пари НН» готов рассмотреть продажу футболиста за €2,5 млн.
По информации источника, подписать Севикяна владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому рекомендовал футболист Эдуард Сперцян.
Севикян в сезоне-2023/24 забил семь мячей в 24 матчах за «Пари НН» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что агент Сперцяна может предложить футболиста «Интеру».