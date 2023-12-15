Получивший порез шеи хоккеист Люлько избежал серьёзных травм
«Вот только что пришла информация — всё нормально, артерия не задета, сосуд зашили. Самое страшное, слава богу, позади, пожелаем Виталию здоровья», — цитирует Белова ТАСС.
Инцидент произошёл во время матча Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) с казанским «Барсом». 25-летнему Люлько порезали шею коньком. Хоккеиста увезли в больницу на карете скорой помощи.
Ранее сообщалось, что IIHF обяжет хоккеистов использовать защиту шеи на всех турнирах организации.