Получивший порез шеи хоккеист Люлько избежал серьёзных травм

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Валерий Белов сообщил, что травма защитника Виталия Люлько оказалась не тяжёлой.

«Вот только что пришла информация — всё нормально, артерия не задета, сосуд зашили. Самое страшное, слава богу, позади, пожелаем Виталию здоровья», — цитирует Белова ТАСС.

Инцидент произошёл во время матча Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) с казанским «Барсом». 25-летнему Люлько порезали шею коньком. Хоккеиста увезли в больницу на карете скорой помощи.

Ранее сообщалось, что IIHF обяжет хоккеистов использовать защиту шеи на всех турнирах организации.