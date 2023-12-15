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Получивший порез шеи хоккеист Люлько избежал серьёзных травм

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Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Валерий Белов сообщил, что травма защитника Виталия Люлько оказалась не тяжёлой.

«Вот только что пришла информация — всё нормально, артерия не задета, сосуд зашили. Самое страшное, слава богу, позади, пожелаем Виталию здоровья», — цитирует Белова ТАСС.

Инцидент произошёл во время матча Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) с казанским «Барсом». 25-летнему Люлько порезали шею коньком. Хоккеиста увезли в больницу на карете скорой помощи.

Ранее сообщалось, что IIHF обяжет хоккеистов использовать защиту шеи на всех турнирах организации.

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