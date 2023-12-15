Агрба победил Бекбауова на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Астане

Серебряный призёр Европейских игр — 2019 россиянин Харитон Агрба нанёс поражение финалисту чемпионата мира — 2023 и Азии-2022 Дулату Бекбауову из Казахстана.

Поединок прошёл в весовой категории до 67 кг в рамках очередного турнира «Ночь чемпионов IBA» в Астане и завершился победой боксёра из России раздельным решением судей.

«Атмосфера отличная. Хочу поблагодарить IBA за такой праздник бокса в Казахстане. Я боксировал против серьёзного соперника. У меня была хорошая возможность проявить себя, открыть что-то новое для себя. Мне удалось победить, и я доволен своей работой. Надеюсь, всем понравился наш поединок», — заявил Агрба.



В другом поединке россиянин Никита Зонь уступил чемпиону мира — 2019 и участнику Олимпийских игр — 2020 казахстанцу Бекзату Нурдаулетову. Павел Фёдоров одолел казахстанца Ертугана Зейнуллинова.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Шлеменко победил серба Александра Илича в реванше на турнире RCC 17.