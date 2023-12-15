Дроздов стал президентом Союза ММА России

Виктор Дроздов избран новым президентом Союза MMA России.

После назначения бывший глава федерации Фёдор Емельяненко поздравил Дроздова.

«Знаю, что это сложная, ответственная и очень интересная работа. Ведь наш молодой вид спорта имеет огромные перспективы, а иногда и непростые ситуации», — цитирует Емельяненко пресс-служба Союза MMA России.

Он выразил уверенность, что лидерские качества нового президента помогут с лёгкостью двигаться в развитии и популяризации ММА в России и на международной арене.

Дроздов занимал должность президента Федерации смешанных единоборств Калужской области. Фёдор Емельяненко летом 2023 покинул пост главы Союза MMA России.

Ранее сообщалось, что Александр Шлеменко не видит смысла в проведении третьего поединка с Иличем.