Дроздов стал президентом Союза ММА России
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После назначения бывший глава федерации Фёдор Емельяненко поздравил Дроздова.
«Знаю, что это сложная, ответственная и очень интересная работа. Ведь наш молодой вид спорта имеет огромные перспективы, а иногда и непростые ситуации», — цитирует Емельяненко пресс-служба Союза MMA России.
Он выразил уверенность, что лидерские качества нового президента помогут с лёгкостью двигаться в развитии и популяризации ММА в России и на международной арене.
Дроздов занимал должность президента Федерации смешанных единоборств Калужской области. Фёдор Емельяненко летом 2023 покинул пост главы Союза MMA России.
Ранее сообщалось, что Александр Шлеменко не видит смысла в проведении третьего поединка с Иличем.