Плющенко откроет две академии по фигурному катанию в Китае

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщила об открытии нескольких академий по фигурному катанию за рубежом.

«У нас большие планы, мы будем расширяться. Мы развиваемся. Ожидайте в следующем году открытие нашей академии в Китае. Китай — для нас дружественная страна, которая принимает наши шоу. Шанхай и Пекин», — цитирует Рудковскую «Матч ТВ».

Презентация нового отделения академии «Ангелы Плющенко» 15 декабря проходит в Москве. Церемонию открытия в том числе посетили генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган, исполняющий обязанности главы ФФККР Антон Сихарулидзе и певец Филипп Киркоров.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду Наталья Линичук согласилась работать в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.