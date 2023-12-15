Плющенко откроет две академии по фигурному катанию в Китае
- РИА Новости
«У нас большие планы, мы будем расширяться. Мы развиваемся. Ожидайте в следующем году открытие нашей академии в Китае. Китай — для нас дружественная страна, которая принимает наши шоу. Шанхай и Пекин», — цитирует Рудковскую «Матч ТВ».
Презентация нового отделения академии «Ангелы Плющенко» 15 декабря проходит в Москве. Церемонию открытия в том числе посетили генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган, исполняющий обязанности главы ФФККР Антон Сихарулидзе и певец Филипп Киркоров.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду Наталья Линичук согласилась работать в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.