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ТАСС: Линичук согласилась работать в академии Плющенко

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Олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду Наталья Линичук согласилась работать в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
ТАСС: Линичук согласилась работать в академии Плющенко
  • РИА Новости

«Линичук дала согласие на работу в академии «Ангелы Плющенко», где в настоящее время активно развиваются танцы на льду», — цитирует слова источника ТАСС. 

Вместе с Геннадием Карпоносовым Линичук тренировала пары Анжелика Крылова/Олег Овсянников, Ирина Лобачёва/Илья Авербух, Татьяна Навка/Роман Костомаров, Анна Семенович/Владимир Фёдоров, Оксана Домнина/Максим Шабалин.

Ранее в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе в Москве прошли первые занятия.

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