ТАСС: Линичук согласилась работать в академии Плющенко
- РИА Новости
«Линичук дала согласие на работу в академии «Ангелы Плющенко», где в настоящее время активно развиваются танцы на льду», — цитирует слова источника ТАСС.
Вместе с Геннадием Карпоносовым Линичук тренировала пары Анжелика Крылова/Олег Овсянников, Ирина Лобачёва/Илья Авербух, Татьяна Навка/Роман Костомаров, Анна Семенович/Владимир Фёдоров, Оксана Домнина/Максим Шабалин.
Ранее в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе в Москве прошли первые занятия.