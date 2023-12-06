Фигуристы группы Тутберидзе переехали на новый каток

В Центре фигурного катания Этери Тутберидзе в Москве прошли первые занятия.

Кадры тренировки опубликовал Максим Траньков.

Во Дворце спорта есть две ледовые арены, которые можно трансформировать под хоккейные поля.

Для тренировок фигуристов имеется десять хореографических залов, два тренажёрных, акробатический и тренировочный с покрытием из искусственного льда. Также предусмотрен блок реабилитации с зоной водных процедур.

Ранее олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов объяснил, почему восхищается Этери Тутберидзе.