Фигуристы группы Тутберидзе переехали на новый каток
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Кадры тренировки опубликовал Максим Траньков.
Во Дворце спорта есть две ледовые арены, которые можно трансформировать под хоккейные поля.
Для тренировок фигуристов имеется десять хореографических залов, два тренажёрных, акробатический и тренировочный с покрытием из искусственного льда. Также предусмотрен блок реабилитации с зоной водных процедур.
Ранее олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов объяснил, почему восхищается Этери Тутберидзе.