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Фигуристы группы Тутберидзе переехали на новый каток

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В Центре фигурного катания Этери Тутберидзе в Москве прошли первые занятия.
Фигуристы группы Тутберидзе переехали на новый каток
  • Gettyimages.ru

Кадры тренировки опубликовал Максим Траньков.

Во Дворце спорта есть две ледовые арены, которые можно трансформировать под хоккейные поля.

Для тренировок фигуристов имеется десять хореографических залов, два тренажёрных, акробатический и тренировочный с покрытием из искусственного льда. Также предусмотрен блок реабилитации с зоной водных процедур.

Ранее олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов объяснил, почему восхищается Этери Тутберидзе.

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