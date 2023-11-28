Борец Власов: подход Тутберидзе — успех для детей

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов объяснил, почему восхищается Этери Тутберидзе.

«Сегодня мне очень интересно фигурное катание, я очень сильно погружён во внутренние моменты, в школу Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко. Там очень сложно побеждать, восхищаюсь талантом и Тутберидзе — это личность, глыба. Такие тренеры, как она, — это те люди, о которых надо говорить, их подход — успех для детей. Это суровый подход, но другого пути нет, это всегда через тернии», — цитирует Власова ТАСС.

В группе Тутберидзе занимаются олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева, чемпионка России Софья Акатьева, победительница финала Гран-при страны Аделия Петросян, серебряные призёры Игр в Пекине Евгения Тарасова и Владимир Морозов и другие.

Под её руководством олимпийскими чемпионками становились Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова.

26 апреля Плющенко присвоили категорию тренера высшего национального уровня. Звание присваивается специалистам, которые в течение последнего олимпийского цикла подготовили участников к Олимпиадам, чемпионатам мира и другим крупным соревнованиям.

Ранее ученик Тутберидзе Ника Эгадзе занял четвёртое место на Гран-при ISU в Японии.