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Борец Власов: подход Тутберидзе — успех для детей

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Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов объяснил, почему восхищается Этери Тутберидзе.
Борец Власов: подход Тутберидзе — успех для детей
  • РИА Новости

«Сегодня мне очень интересно фигурное катание, я очень сильно погружён во внутренние моменты, в школу Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко. Там очень сложно побеждать, восхищаюсь талантом и Тутберидзе — это личность, глыба. Такие тренеры, как она, — это те люди, о которых надо говорить, их подход — успех для детей. Это суровый подход, но другого пути нет, это всегда через тернии», — цитирует Власова ТАСС.

В группе Тутберидзе занимаются олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева, чемпионка России Софья Акатьева, победительница финала Гран-при страны Аделия Петросян, серебряные призёры Игр в Пекине Евгения Тарасова и Владимир Морозов и другие.

Под её руководством олимпийскими чемпионками становились Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова.

26 апреля Плющенко присвоили категорию тренера высшего национального уровня. Звание присваивается специалистам, которые в течение последнего олимпийского цикла подготовили участников к Олимпиадам, чемпионатам мира и другим крупным соревнованиям. 

Ранее ученик Тутберидзе Ника Эгадзе занял четвёртое место на Гран-при ISU в Японии. 

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