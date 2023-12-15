Бубка: МОК готов получать у Украины сведения о поддерживающих СВО россиянах
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«Сегодня в МОК обсудили вопрос, что они готовы работать с нами и получать всю информацию, которую мы имеем по мониторингу. Я считаю, что это очень положительно, они открыты и готовы работать с нами», — цитирует Бубку Telegram-канал Министерства молодёжи и спорта Украины.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
14 декабря МОК изменил информацию о шести отобравшихся на Олимпийские игры россиянах. Изначально восемь российских атлетов прошли квалификацию на Игры‑2024.
Ранее ОКР прекратил финансирование нейтральных российских спортсменов.