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Бубка: МОК готов получать у Украины сведения о поддерживающих СВО россиянах

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Бывший глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка высказал мнение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.
Бубка: МОК готов получать у Украины сведения о поддерживающих СВО россиянах
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Сегодня в МОК обсудили вопрос, что они готовы работать с нами и получать всю информацию, которую мы имеем по мониторингу. Я считаю, что это очень положительно, они открыты и готовы работать с нами», — цитирует Бубку Telegram-канал Министерства молодёжи и спорта Украины.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. 

Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. 

14 декабря МОК изменил информацию о шести отобравшихся на Олимпийские игры россиянах. Изначально восемь российских атлетов прошли квалификацию на Игры‑2024.

Ранее ОКР прекратил финансирование нейтральных российских спортсменов.

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