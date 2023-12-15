Фетисов заявил, что Минспорта Китая не хочет рисковать своими хоккеистами

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал мнение, почему сборная Китая приняла решение сняться с Кубка Первого канала.

«Это индикатор того, что ни один китайский спортсмен, который является потенциальным участником Олимпийских игр, к нам не приедет. И дело даже не в хоккее — есть Игры дружбы, Игры БРИКС. Ни одна страна не будет рисковать своими спортсменами, которые могут быть дисквалифицированы», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что решение Китая является логичным.

Кубок Первого канала по хоккею пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. Помимо сборной «Россия 25», участие в турнире примут команды из Белоруссии, Казахстана, а также команда «Звёзды и ВХЛ», составленная из игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Ранее главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг объяснил отсутствие национальной команды Китая на Кубке Первого канала по хоккею.