Фёдор Емельяненко отказался от должности почётного президента Союза ММА России

Бывший глава Союза ММА России Фёдор Емельяненко принял решение отказаться от должности почётного президента организации.

«Емельяненко предлагали стать почётным президентом Союза ММА России. Он отказался от предложения», — приводит слова источника ТАСС.

На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед (16 нокаутом) и семь поражений в карьере. 5 февраля он объявил о завершении карьеры после того, как проиграл Райану Бейдеру в главном поединке турнира Bellator 290.

Ранее Емельяненко объяснил, почему отказался от предложения Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).