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Фёдор Емельяненко отказался от должности почётного президента Союза ММА России

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Бывший глава Союза ММА России Фёдор Емельяненко принял решение отказаться от должности почётного президента организации.
Фёдор Емельяненко отказался от должности почётного президента Союза ММА России
  • РИА Новости

«Емельяненко предлагали стать почётным президентом Союза ММА России. Он отказался от предложения», — приводит слова источника ТАСС.

На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед (16 нокаутом) и семь поражений в карьере. 5 февраля он объявил о завершении карьеры после того, как проиграл Райану Бейдеру в главном поединке турнира Bellator 290. 

Ранее Емельяненко объяснил, почему отказался от предложения Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

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