Емельяненко — об отказе от предложения UFC: не всё меряется деньгами
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«Не всё меряется деньгами. Наверное, ни для кого не секрет, что одним из требований данного промоушена является раскрутка боя за счёт так называемого треш-тока спортсменов. Я воспитывался и вырос в другой среде и других ценностях, ценностях уважения к сопернику. И какой бы ни была коммерческая выгода от треш-тока, я не могу переступить через собственные принципы», — цитирует Емельяненко издание Sportski žurnal.
Он также отметил, что для России и Сербии душа всегда будет важнее денег и других материальных ценностей. По его словам, дружбу между братскими народами нельзя измерить деньгами, это многовековая духовная связь, которая была, есть и будет, вне зависимости от ценностей, преобладающих в мире.
Емельяненко выступал в Bellator с 2017 года. На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед (16 нокаутом) и семь поражений в карьере. 5 февраля он объявил о завершении карьеры после того, как проиграл Райану Бейдеру в главном поединке турнира Bellator 290.
Ранее Емельяненко заявил, что уважение к тренеру и сопернику является основой всех единоборств.