Емельяненко — об отказе от предложения UFC: не всё меряется деньгами

Четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Фёдор Емельяненко объяснил, почему отказался от предложения Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Не всё меряется деньгами. Наверное, ни для кого не секрет, что одним из требований данного промоушена является раскрутка боя за счёт так называемого треш-тока спортсменов. Я воспитывался и вырос в другой среде и других ценностях, ценностях уважения к сопернику. И какой бы ни была коммерческая выгода от треш-тока, я не могу переступить через собственные принципы», — цитирует Емельяненко издание Sportski žurnal.

Он также отметил, что для России и Сербии душа всегда будет важнее денег и других материальных ценностей. По его словам, дружбу между братскими народами нельзя измерить деньгами, это многовековая духовная связь, которая была, есть и будет, вне зависимости от ценностей, преобладающих в мире.

Емельяненко выступал в Bellator с 2017 года. На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед (16 нокаутом) и семь поражений в карьере. 5 февраля он объявил о завершении карьеры после того, как проиграл Райану Бейдеру в главном поединке турнира Bellator 290.

Ранее Емельяненко заявил, что уважение к тренеру и сопернику является основой всех единоборств.