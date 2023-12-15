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Клебо стал победителем спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме

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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо одержал победу в спринте свободным стилем в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2023/24 в Тронхейме (Норвегия).
Клебо стал победителем спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме
  • Gettyimages.ru
  • © Federico Modica/NordicFocus

Результат норвежского лыжника — 2.39,3.

На второй позиции финишировал француз Люка Шанава с отставанием 0,8 секунды. Третий — норвежец Харальд Эстберг Амундсен (+1,7).

Ранее Большунов заявил, что победил в спринте благодаря тактической борьбе.

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