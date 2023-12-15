Клебо стал победителем спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо одержал победу в спринте свободным стилем в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2023/24 в Тронхейме (Норвегия).

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