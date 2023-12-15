Клебо стал победителем спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо одержал победу в спринте свободным стилем в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2023/24 в Тронхейме (Норвегия).
- Gettyimages.ru
- © Federico Modica/NordicFocus
Результат норвежского лыжника — 2.39,3.
На второй позиции финишировал француз Люка Шанава с отставанием 0,8 секунды. Третий — норвежец Харальд Эстберг Амундсен (+1,7).
Ранее Большунов заявил, что победил в спринте благодаря тактической борьбе.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»