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Большунов заявил, что победил в спринте благодаря тактической борьбе

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Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.
Большунов заявил, что победил в спринте благодаря тактической борьбе
  • РИА Новости

«Мы все из одной группы Юрия Бородавко. Поэтому соревновались между собой. И когда ребята боролись, перекрывали друг друга, думал: главное, не упасть и не сломать палку. Потому что, когда силы равны, идёт тактическая борьба. И мне повезло, что я встал на более быструю лыжню. Когда Александр встал на соседнюю, он понял, что её уже припорошило снегом и не так хорошо лыжи едут, как по накатанной», — сказал Большунов после гонки.

Вторым стал Александр Терентьев. Тройку замкнул Алексей Червоткин.

Ранее Баранова выиграла спринт на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке, Степанова — вторая.

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