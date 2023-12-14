Большунов заявил, что победил в спринте благодаря тактической борьбе

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

«Мы все из одной группы Юрия Бородавко. Поэтому соревновались между собой. И когда ребята боролись, перекрывали друг друга, думал: главное, не упасть и не сломать палку. Потому что, когда силы равны, идёт тактическая борьба. И мне повезло, что я встал на более быструю лыжню. Когда Александр встал на соседнюю, он понял, что её уже припорошило снегом и не так хорошо лыжи едут, как по накатанной», — сказал Большунов после гонки.

Вторым стал Александр Терентьев. Тройку замкнул Алексей Червоткин.

Ранее Баранова выиграла спринт на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке, Степанова — вторая.