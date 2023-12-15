Поздняков: с МОК мы находимся в судебных разбирательствах
- РИА Новости
«На Олимпийском собрании мы вместе с общероссийскими спортивными федерациями, Олимпийскими советами и академиями подвели итоги уходящего года и строили планы на будущее.
Самый важный итог года — ОКР является полноценной организацией, которой доверяют общероссийские спортивные федерации и наши партнёры. Вместе с ними ОКР как главная общественная спортивная организация страны двигается вперёд, строит планы и организовывает текущую повестку.
Понятно, что в нынешних обстоятельствах говорить о полноценном участии в международной деятельности не получается. С МОК, Европейским Олимпийским комитетом мы находимся в судебных разбирательствах», — написал Поздняков в своём Telegram-канале.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
14 декабря МОК изменил информацию о шести отобравшихся на Олимпийские игры россиянах. Изначально восемь российских атлетов прошли квалификацию на Игры‑2024.
Ранее ОКР прекратил финансирование нейтральных российских спортсменов.