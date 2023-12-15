Поздняков: с МОК мы находимся в судебных разбирательствах

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что организация находится в судебных разбирательствах с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«На Олимпийском собрании мы вместе с общероссийскими спортивными федерациями, Олимпийскими советами и академиями подвели итоги уходящего года и строили планы на будущее.

Самый важный итог года — ОКР является полноценной организацией, которой доверяют общероссийские спортивные федерации и наши партнёры. Вместе с ними ОКР как главная общественная спортивная организация страны двигается вперёд, строит планы и организовывает текущую повестку.

Понятно, что в нынешних обстоятельствах говорить о полноценном участии в международной деятельности не получается. С МОК, Европейским Олимпийским комитетом мы находимся в судебных разбирательствах», — написал Поздняков в своём Telegram-канале.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

14 декабря МОК изменил информацию о шести отобравшихся на Олимпийские игры россиянах. Изначально восемь российских атлетов прошли квалификацию на Игры‑2024.

Ранее ОКР прекратил финансирование нейтральных российских спортсменов.