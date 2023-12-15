RT в Telegram
Подпишись

«Пари НН», ХК «Торпедо» и «Амкал» приняли участие в проекте «Новогодняя почта»

Короткая ссылка
Стало известно, что «Пари НН», ХК «Торпедо», «Амкал» и 9Pandas приняли участие в проекте «Новогодняя почта».
«Пари НН», ХК «Торпедо» и «Амкал» приняли участие в проекте «Новогодняя почта»

    Команды подготовили для всех новогодние поздравления и тёплые пожелания. С этого момента при входе на сайт PARI у пользователей появилась возможность выбрать логотип своего любимого клуба и посмотреть видеопоздравления от него.

    Чтобы поздравить своих близких и друзей с Новым годом, следует заполнить специальную форму на странице проекта

    В РПЛ организация выступает титульным спонсором клубов «Пари НН», «Ахмат» и «Оренбург». Компания поддерживает отношения с клубами Первой лиги «Торпедо», «Шинником», «Арсеналом» и «Аланией».

    Ранее Тихонов заявил, что отсутствие Кордобы — это огромная потеря для «Краснодара».

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    tg_banner
    Новости smi2.ru
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить