«Пари НН», ХК «Торпедо» и «Амкал» приняли участие в проекте «Новогодняя почта»
Команды подготовили для всех новогодние поздравления и тёплые пожелания. С этого момента при входе на сайт PARI у пользователей появилась возможность выбрать логотип своего любимого клуба и посмотреть видеопоздравления от него.
Чтобы поздравить своих близких и друзей с Новым годом, следует заполнить специальную форму на странице проекта.
В РПЛ организация выступает титульным спонсором клубов «Пари НН», «Ахмат» и «Оренбург». Компания поддерживает отношения с клубами Первой лиги «Торпедо», «Шинником», «Арсеналом» и «Аланией».
Ранее Тихонов заявил, что отсутствие Кордобы — это огромная потеря для «Краснодара».