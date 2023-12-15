«Пари НН», ХК «Торпедо» и «Амкал» приняли участие в проекте «Новогодняя почта»

Стало известно, что «Пари НН», ХК «Торпедо», «Амкал» и 9Pandas приняли участие в проекте «Новогодняя почта».

Команды подготовили для всех новогодние поздравления и тёплые пожелания. С этого момента при входе на сайт PARI у пользователей появилась возможность выбрать логотип своего любимого клуба и посмотреть видеопоздравления от него.

Чтобы поздравить своих близких и друзей с Новым годом, следует заполнить специальную форму на странице проекта.

В РПЛ организация выступает титульным спонсором клубов «Пари НН», «Ахмат» и «Оренбург». Компания поддерживает отношения с клубами Первой лиги «Торпедо», «Шинником», «Арсеналом» и «Аланией».

Ранее Тихонов заявил, что отсутствие Кордобы — это огромная потеря для «Краснодара».