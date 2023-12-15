Поздняков: виновные за развал мирового спорта ответят перед судом истории

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян до Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«В Лозанне озвучили решение допустить россиян до Олимпиады и потом издевательски назвали цифры. Нет желания это комментировать. Это не олимпизм, а развал мирового спорта. Виновные будут нести ответственность перед судом истории», — цитирует Позднякова РИА Новости.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Минспорт и ОКР изучат условия МОК и примут решение по участию россиян в ОИ-2024.