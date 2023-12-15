Минспорт и ОКР изучат условия МОК и примут решение по участию россиян на ОИ-2024

Министр спорта России Олег Матыцин высказался об участии российских спортсменов на Олимпийских играх — 2024 в Париже в качестве нейтральных спортсменов.

«По поводу участия на Играх вчера президент чётко сформулировал позицию — мы с ОКР будем изучать регламенты, которые сформулирует МОК, и примем решение в интересах спортсменов», — цитирует Матыцина РИА Новости.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийски комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Александр Жулин заявил, что МОК теряет большое количество денег без российских спортсменов.