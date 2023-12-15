RT в Telegram
Подпишись

Минспорт и ОКР изучат условия МОК и примут решение по участию россиян на ОИ-2024

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин высказался об участии российских спортсменов на Олимпийских играх — 2024 в Париже в качестве нейтральных спортсменов.
Минспорт и ОКР изучат условия МОК и примут решение по участию россиян на ОИ-2024
  • AP
  • © Aurelien Morissard

«По поводу участия на Играх вчера президент чётко сформулировал позицию — мы с ОКР будем изучать регламенты, которые сформулирует МОК, и примем решение в интересах спортсменов», — цитирует Матыцина РИА Новости.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийски комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Александр Жулин заявил, что МОК теряет большое количество денег без российских спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить