Минспорт и ОКР изучат условия МОК и примут решение по участию россиян на ОИ-2024
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«По поводу участия на Играх вчера президент чётко сформулировал позицию — мы с ОКР будем изучать регламенты, которые сформулирует МОК, и примем решение в интересах спортсменов», — цитирует Матыцина РИА Новости.
8 декабря стало известно, что Международный олимпийски комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее Александр Жулин заявил, что МОК теряет большое количество денег без российских спортсменов.