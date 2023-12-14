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Жулин заявил, что МОК теряет большое количество денег без российских спортсменов

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Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что руководство Международного олимпийского комитета (МОК) делает большую ошибку, допуская российских спортсменов к участию в Олимпиаде с большими ограничениями.

«Они понимают, что без россиян это совсем не те Олимпийские игры, все умеют считать деньги. Вот эти все маленькие страны, которые повякивают, как моськи, они как раз и никому не нужны. А Россия всегда была брендом. Без российских спортсменов МОК теряет огромное количество денег — они все это понимают, поэтому сколько угодно могут говорить, чтоб русских не было — моська лает на слона», — цитирует Жулина РИА Новости.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что российским спортсменам не стоит принимать участие в Олимпиаде 2024 года.





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