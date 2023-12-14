Жулин заявил, что МОК теряет большое количество денег без российских спортсменов
«Они понимают, что без россиян это совсем не те Олимпийские игры, все умеют считать деньги. Вот эти все маленькие страны, которые повякивают, как моськи, они как раз и никому не нужны. А Россия всегда была брендом. Без российских спортсменов МОК теряет огромное количество денег — они все это понимают, поэтому сколько угодно могут говорить, чтоб русских не было — моська лает на слона», — цитирует Жулина РИА Новости.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что российским спортсменам не стоит принимать участие в Олимпиаде 2024 года.