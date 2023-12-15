Аршавин: футболисты моего уровня рождаются в России раз в 50 лет

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на вопрос о желании воспитать нового Аршавина.

«Аршавин должен родиться и воспитать себя сам. Такой игрок, как я, но он не рождается каждые 10—20 лет. Может быть, раз в 50 лет. В России», — сказал Аршавин в интервью YouTube-каналу «СБГ Шоу».

Напомним, что российский игрок является обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка Европы в составе «Зенита». На чемпионате Европы — 2008 сборная России во главе с Аршавиным стала бронзовым призёром. По итогам года он вошёл в топ-6 лучших игроков по версии ФИФА.

Ранее Аршавин рассказал, может ли «Зенит» скупить всех игроков.