RT в Telegram
Подпишись

Аршавин: футболисты моего уровня рождаются в России раз в 50 лет

Короткая ссылка
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на вопрос о желании воспитать нового Аршавина.
Аршавин: футболисты моего уровня рождаются в России раз в 50 лет
  • РИА Новости

«Аршавин должен родиться и воспитать себя сам. Такой игрок, как я, но он не рождается каждые 10—20 лет. Может быть, раз в 50 лет. В России», — сказал Аршавин в интервью YouTube-каналу «СБГ Шоу».

Напомним, что российский игрок является обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка Европы в составе «Зенита». На чемпионате Европы — 2008 сборная России во главе с Аршавиным стала бронзовым призёром. По итогам года он вошёл в топ-6 лучших игроков по версии ФИФА.

Ранее Аршавин рассказал, может ли «Зенит» скупить всех игроков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить