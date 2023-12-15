Мазепин признался, что ему психологически непросто смотреть гонки «Формулы-1»

Бывший российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин рассказал о своих ощущениях при просмотре гонок чемпионата.

«Для меня просмотр гонок — это не всегда только приятные ощущения, но и определённый стресс. Потому что я смотрю гонки и знаю, что по каким-то субъективным причинам не могу туда попасть», — цитирует Мазепина «Чемпионат».

Россиянин выступал за команду Haas с 2021-го по 2022-й год. Американская команда расторгла контракт с 24-летним гонщиком из-за ситуации на Украине.

2 марта Европейский суд разрешил Мазепину участвовать в автогонках.

Ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии раскритиковал санкции в отношении гонщика Мазепина.