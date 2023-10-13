Глава МИД Венгрии раскритиковал санкции в отношении гонщика Мазепина
- globallookpress.com
- © Federico Basile
«Мазепин — бывший гонщик «Формулы-1». Евросоюз внёс его в санкционный список, чем, к сожалению, вернулся к коммунистическим принципам», — написал Сийярто в социальных сетях.
Мазепин выступал за Haas в 2021 году, но не добился высоких результатов. Американская команда расторгла контракт с 24-летним россиянином из-за ситуации на Украине. 2 марта Европейский суд разрешил Мазепину участвовать в автогонках.
Ранее суд обязал ЕС приостановить санкции в отношении гонщика Мазепина.