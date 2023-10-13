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Глава МИД Венгрии раскритиковал санкции в отношении гонщика Мазепина

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказал мнение касательно санкций против бывшего гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина.
Глава МИД Венгрии раскритиковал санкции в отношении гонщика Мазепина
  • globallookpress.com
  • © Federico Basile

«Мазепин — бывший гонщик «Формулы-1». Евросоюз внёс его в санкционный список, чем, к сожалению, вернулся к коммунистическим принципам», — написал Сийярто в социальных сетях.

Мазепин выступал за Haas в 2021 году, но не добился высоких результатов. Американская команда расторгла контракт с 24-летним россиянином из-за ситуации на Украине. 2 марта Европейский суд разрешил Мазепину участвовать в автогонках.

Ранее суд обязал ЕС приостановить санкции в отношении гонщика Мазепина.

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