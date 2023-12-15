Заседа заявил, что игрой на Кубке Первого канала доказывает готовность к КХЛ

Нападающий сборной «Звёзды и ВХЛ» Матвей Заседа постарается сделать всё от себя зависящее для того, чтобы вернуться в московский «Спартак».

«Уверенность от меня никогда не уходила, она со мной со старта сезона. Своей игрой и физической формой я показывал, что готов выступать за «Спартак». Это я показываю и сейчас, для меня важно доказать, что я могу также играть и на международном уровне», — цитирует Заседу РИА Новости.

По мнению 24-летнего воспитанника амурского хоккея, на Кубке Первого канала «очень высокий уровень игры».

«Для меня очень важно показывать себя на таком уровне. Рад, что в меня здесь верят. Пытаюсь оправдывать это», — добавил Заседа.

Хоккеист является игроком «Спартака». Заседа в данный момент играет в фарм-клубе красно-белых — воскресенском «Химике».

Ранее главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов объяснил, почему Павел Порядин и Николай Голдобин не прибыли в расположение сборной «Россия 25» перед Кубком Первого канала.





