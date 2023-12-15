Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций УЕФА сезона-2023/24.

В 1/8 пробились «Лилль», «Слован», «Гент», «Маккаби», «Виктория», «Динамо» (Загреб), «Брюгге», «Будё-Глимт», «Астон Вилла», «Легия», «Фенербахче», «Ференцварош», ПАОК, «Айнтрахт», «Фиорентина», «Лудогорец».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций пройдет 23 февраля в Ньоне. Стыковые матчи состоятся 15-22 февраля. Первые игры плей-офф — 7-14 марта. Финал турнира пройдет в Афинах 29 мая.

Ранее сообщалось, что ПАОК с Магомедом Оздоевым победил ХИК в матче Лиги конференций.