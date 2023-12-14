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Сёмин отметил игру Тюкавина и Файзуллаева в 2023 году

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин дал понять, что ему понравилась игра форварда «Динамо» Константина Тюкавина и полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в первой половине чемпионата России по футболу сезона-2023/24.
Сёмин отметил игру Тюкавина и Файзуллаева в 2023 году
  • РИА Новости

«Приятными событиями в 2023 могу назвать — первое место «Краснодара» и два молодых игрока, которые себя ярко проявили. А именно — Тюкавин и Файзуллаев», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Экс-тренер сборной России признался, что в 2023 году его ничего не разочаровало.

«Чемпионат проходит напряженно, много интересных матчей, каждая команда на сегодняшний день выполняет максимум своих возможностей», — добавил Семин.

Тюкавин в 18 матчах чемпионата России забил восемь мячей и сделал шесть результативных передач. Файзуллаев в 13 играх отметился двумя голами и четырьмя голевыми пасами.

Ранее Сёмин назвал Юрана лучшим тренером РПЛ по итогам первой части сезона.





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