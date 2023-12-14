Жамнов заявил, что дата дебюта Ковальчука в «Спартаке» зависит от его состояния

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о возможном дебюте нападающего Ильи Ковальчука.

«Илья приедет и будет полноценно готовиться с нами. Это произойдёт в ближайшие дни. Когда он сыграет — будем смотреть по его состоянию. Это решение за тренерским штабом», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

Хоккеист подписал контракт с красно-белыми до конца текущего сезона Континентальной хоккейной лиги. Его заработная плата составит 15 млн рублей. Игрок будет выступать под 71-м номером.

Россиянин является воспитанником «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1999 года по 2001-й.

Ковальчук также является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что Ковальчук может получить в «Спартаке» бонус в 15 млн рублей.