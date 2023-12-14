RT в Telegram
Подпишись

Жамнов заявил, что дата дебюта Ковальчука в «Спартаке» зависит от его состояния

Короткая ссылка
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о возможном дебюте нападающего Ильи Ковальчука.
Жамнов заявил, что дата дебюта Ковальчука в «Спартаке» зависит от его состояния
  • РИА Новости

«Илья приедет и будет полноценно готовиться с нами. Это произойдёт в ближайшие дни. Когда он сыграет — будем смотреть по его состоянию. Это решение за тренерским штабом», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

Хоккеист подписал контракт с красно-белыми до конца текущего сезона Континентальной хоккейной лиги. Его заработная плата составит 15 млн рублей. Игрок будет выступать под 71-м номером.

Россиянин является воспитанником «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1999 года по 2001-й.

Ковальчук также является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что Ковальчук может получить в «Спартаке» бонус в 15 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить