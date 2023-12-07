«Матч ТВ»: Ковальчук может получить в «Спартаке» бонус в 15 млн рублей

Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук в случае выполнения определённых условий может получить солидную премию по итогам чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.

40-летний форвард может рассчитывать на бонус в размере 15 млн рублей в случае, если наберёт 20 очков, сообщает «Матч ТВ».

Хоккеист подписал контракт с красно-белыми до конца текущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его заработная плата составит также 15 млн рублей. Игрок будет выступать под 71-м номером.

Россиянин является воспитанником «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1999-го по 2001 год.

Ковальчук также является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.

Ранее Владимир Плющев заявил, что авторитет Ковальчука в «Спартаке» будет непререкаемым.