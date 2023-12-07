«Матч ТВ»: Ковальчук может получить в «Спартаке» бонус в 15 млн рублей
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40-летний форвард может рассчитывать на бонус в размере 15 млн рублей в случае, если наберёт 20 очков, сообщает «Матч ТВ».
Хоккеист подписал контракт с красно-белыми до конца текущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его заработная плата составит также 15 млн рублей. Игрок будет выступать под 71-м номером.
Россиянин является воспитанником «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1999-го по 2001 год.
Ковальчук также является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.
Ранее Владимир Плющев заявил, что авторитет Ковальчука в «Спартаке» будет непререкаемым.