«Балтика» объявила о расторжении контракта с футболистом Дудиевым
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Мы благодарим Аслана за всё, что было сделано на благо нашего клуба! Желаем удачи в дальнейшем продолжении карьеры», — написала пресс-служба «Балтики».
В текущем сезоне футболист провёл за калининградский клуб 18 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
«Балтика» с 15 очками располагается на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ.
Ранее главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич дал понять, что попытается на зимних сборах улучшить игру своей команды.