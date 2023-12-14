«Балтика» объявила о расторжении контракта с футболистом Дудиевым

Защитник Аслан Дудиев и «Балтика» прекратили сотрудничество.

«Мы благодарим Аслана за всё, что было сделано на благо нашего клуба! Желаем удачи в дальнейшем продолжении карьеры», — написала пресс-служба «Балтики».

В текущем сезоне футболист провёл за калининградский клуб 18 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

«Балтика» с 15 очками располагается на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Ранее главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич дал понять, что попытается на зимних сборах улучшить игру своей команды.