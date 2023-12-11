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Игнашевич: в весенней части сезона «Балтика» должна стать другой командой

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Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич дал понять, что попытается на зимних сборах улучшить игру своей команды.

«Будем работать, чтобы быть другой командой. Не такой, как были в первой части сезона. Более сильной, более решительной, более стабильной в результатах», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что сейчас не время анализировать осеннюю часть.

«Балтика» на своём поле потерпела поражение от казанского «Рубина» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Рашида Рахимова. Победный гол забил Мирлинд Даку (7-я минута).

«Рубин» с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Балтика» (13) — 15-е.

Ранее сообщалось, что президент «Балтики» Боллоев предложил провести национализацию компании.

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