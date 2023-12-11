Игнашевич: в весенней части сезона «Балтика» должна стать другой командой

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич дал понять, что попытается на зимних сборах улучшить игру своей команды.

«Будем работать, чтобы быть другой командой. Не такой, как были в первой части сезона. Более сильной, более решительной, более стабильной в результатах», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что сейчас не время анализировать осеннюю часть.

«Балтика» на своём поле потерпела поражение от казанского «Рубина» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Рашида Рахимова. Победный гол забил Мирлинд Даку (7-я минута).

«Рубин» с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Балтика» (13) — 15-е.

Ранее сообщалось, что президент «Балтики» Боллоев предложил провести национализацию компании.