Анри: я бы на месте Мбаппе остался в ПСЖ и завершил всё начатое

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал возможный уход форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в «Реал».

«Если бы я был Мбаппе, я не ушёл бы в «Реал» или прочие команды. Нужно закончить то, что начал. Зачем уезжать? Ты всё ещё должен выиграть чемпионат Франции. Я хочу, чтобы Мбаппе оставался с ПСЖ до конца», — сказал Анри в эфире программы CBS Sports.

По информации L'Équipe, одним из главных факторов для Мбаппе является долгосрочность проекта клуба.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ и «Реал» заключили соглашение о переходе Мбаппе.