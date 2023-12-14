Олейник: Павлович проиграл бой за титул чемпиона, это самый желанный пояс во всём мире

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Алексей Олейник высказался о будущем соотечественника Сергея Павловича в UFC.

«Сергей проиграл бой за титул чемпиона. Это самый желанный и самый значимый пояс во всём мире. Скорее всего, стоит провести один бой, мощно показать себя, а затем уже закладываться на реванш с Аспинэллом», — цитирует Олейника «Чемпионат».

Напомним, что россиянин проиграл британцу нокаутом в первом раунде и не смог стать временным чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе.

На счету Павловича 18 побед и два поражения. У 30-летнего Аспинэлла в активе 14 побед при трёх поражениях.

Ранее сообщалось, что Олейник проведёт бой против бразильца Родригеса на турнире в Екатеринбурге.