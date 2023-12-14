Игнатьев похвалил болельщиков «Црвены звезды» за поддержку России на матче с «Манчестер Сити»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на поведение болельщиков белградской «Црвены звезды», которые поддержали Россию на матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Это очень похвально. У нас хорошие, тёплые и дружеские отношения с сербами, которых мы тоже считаем своими братьями», — сказал Игнатьев RT.

Тренер был бы рад увидеть товарищеский матч сборных России и Сербии.

«Думаю, что на уровне нашего большого футбольного руководства наверняка рассматривали такой вариант. При тех отношениях, которые есть между двумя странами, сербы будут приоритетным выбором. Но, видимо, не всё так просто, хотя сыграть с ними было бы очень хорошо», — добавил он.

Ранее президента махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиева впечатлило скандирование болельщиков «Црвены звезды»: «Русские и сербы — братья навек».