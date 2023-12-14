Гаджиева впечатлило скандирование болельщиков «Црвены звезды»: «Русские и сербы — братья навек»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на поведение болельщиков белградской «Црвены звезды», которые поддержали Россию на матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«У меня просто комок в горле, и очень непросто ответить на вопрос о причинах таких братских связей между двумя народами. Отношение сербов к россиянам является в высшей степени дружеским.



Если помните, у нас в махачкалинском «Динамо» работал главным тренером Горан Алексич, который говорил: если руководство Сербии когда-нибудь займёт позицию против России, то у нас начнётся гражданская война. Поэтому произошедшее является отражением мнения не просто отдельной группы болельщиков, а всего сербского народа», — заявил Гаджиев RT.

Ранее сообщалось, что болельщики «Црвены звезды» поддержали Россию на матче с «Манчестер Сити».