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Гаджиева впечатлило скандирование болельщиков «Црвены звезды»: «Русские и сербы — братья навек»

Гаджиев похвалил болельщиков «Црвены звезды» за поддержку России

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на поведение болельщиков белградской «Црвены звезды», которые поддержали Россию на матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Гаджиева впечатлило скандирование болельщиков «Црвены звезды»: «Русские и сербы — братья навек»
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«У меня просто комок в горле, и очень непросто ответить на вопрос о причинах таких братских связей между двумя народами. Отношение сербов к россиянам является в высшей степени дружеским.

Если помните, у нас в махачкалинском «Динамо» работал главным тренером Горан Алексич, который говорил: если руководство Сербии когда-нибудь займёт позицию против России, то у нас начнётся гражданская война. Поэтому произошедшее является отражением мнения не просто отдельной группы болельщиков, а всего сербского народа», — заявил Гаджиев RT.

Ранее сообщалось, что болельщики «Црвены звезды» поддержали Россию на матче с «Манчестер Сити».

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