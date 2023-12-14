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Булыкин: Миранчуку нужно искать клуб, если нет вариантов регулярно играть в «Аталанте»

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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал ситуацию касательно игрового времени полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
Булыкин: Миранчуку нужно искать клуб, если нет вариантов регулярно играть в «Аталанте»
  • AFP
  • © GABRIEL BOUYS

«Миранчуку нужно играть. Если нет вариантов регулярно играть в «Аталанте», то нужно искать себе клуб, где он будет играть. Иногда нужен небольшой шаг назад, чтобы потом сделать два вперёд», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в девяти матчах за «Аталанту» и отметился одной результативной передачей. Контракт хавбека с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2025 года. 

Ранее в Италии заявили, что Алексей Миранчук не является кумиром фанатов футбола.

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