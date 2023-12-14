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Тарасова: если бы Щербакова была спортсменкой, она бы участвовала в чемпионате России

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о неучастии олимпийской чемпионки Анны Щербаковой в чемпионате России.
Тарасова: если бы Щербакова была спортсменкой, она бы участвовала в чемпионате России
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Аня Щербакова не выступает на соревнованиях, поэтому никакой потери для зрелищности нет. Если бы она была спортсменкой, она бы участвовала в чемпионате России. Сейчас она не участвует, потому что у неё много работы», — цитирует Тарасову Metaratings.ru.

Щербакова немногим ранее заявила, что не примет участия в чемпионате России по фигурному катанию. 19-летняя спортсменка, которая выступает в ледовых шоу, сослалась на плотный график.

Турнир пройдёт в Челябинске 20—24 декабря.

Ранее Авербух рассказал о поддержке Тарасовой во время запуска «Ледникового периода».

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