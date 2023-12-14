Этап Кубка Содружества по биатлону в Уфе не будет отменён из-за морозов
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«Всё в Уфе состоится, это абсолютно точно. В начале недели было -32 градуса, накануне -22, а сейчас -14. Похолодания не ожидается, поэтому все гонки состоятся по положенной программе», — цитирует Трифанова «Матч ТВ».
Первые гонки этапа запланированы на 15 декабря.
Гонки в Тюмени были запланированы в период с 6 по 10 декабря, но были отменены из-за сильных морозов.
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