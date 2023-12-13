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Смольский объяснил, как психологически можно перегореть во время стрельбы

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Белорусский биатлонист Антон Смольский объяснил, как психологически можно перегореть во время стрельбы.
Смольский объяснил, как психологически можно перегореть во время стрельбы
  • Gettyimages.ru

«На контрольной тренировке осенью я стрелял «ноль», и Андрей Викторович тогда мне сказал: «Попробуй сохранить это чувство, запомнить его». Потом было много гонок, где я стрелял качественно, и я действительно запоминал те моменты.

На этапе Кубка мира в Оберхофе, где я сделал четыре промаха в спринте, в Антхольце. Там я как раз терял вот это стрелковое чувство. На Олимпиаде была очень тяжёлая погода: мороз, ветер, высота, прочие сложности. Но мы тренировались, не обращая внимания ни на что. Самое интересное, я выходил на индивидуальную гонку, вообще не думая о медалях. Хотелось просто качественно отработать. Плюс повезло с погодой», — сказал Смольский RT.

Полностью интервью со Смольским читайте на сайте RT.

Ранее Смольский рассказал о работе с Андреем Падиным.

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