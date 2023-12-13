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Смольский: Падин пришёл в сборную Белоруссии в очень нужный момент

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Белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал о работе с Андреем Падиным.
Смольский: Падин пришёл в сборную Белоруссии в очень нужный момент
  • РИА Новости

«В очень нужный момент в белорусскую команду пришёл Андрей Падин и принёс свой план. Тяжёлый, монотонный, сложный. Но который имел последствия в виде наград. Видимо, как раз тогда всем нам в силу молодости была нужна нагрузка, которая могла бы спровоцировать именно скачок. Главное, что организм, в том числе и мой, был готов к большой, изнуряющей работе.

До того, как начать работу, мы общались с Падиным целый год. Он тогда не занимался нашей функциональной подготовкой, был тренером по стрельбе, но постоянно пытался донести до нас какую-то нужную информацию. Рассказывал, почему нужно тренироваться так много и тяжело, почему спортсмен должен уставать от этой работы, что это даёт. То есть он объяснял каждую тренировку, заранее предупреждая, какое именно состояние будет после неё. Зачастую всё сходилось, соответственно, мы верили», — сказал Смольский RT.

Полностью интервью со Смольским читайте на сайте RT.

Ранее Смольский заявил, что для профессионального спортсмена недопустимо забыть зарядить обойму.

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