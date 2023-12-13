Смольский рассказал, как обнаружил, что у него нет дополнительного патрона во время гонки Кубка мира

Белорусский биатлонист Антон Смольский заявил, что для профессионального спортсмена недопустимо забыть зарядить обойму.

«Сам я перед гонкой проверяю несколько раз, сколько у меня обойм заряжено, сколько мне нужно. Это стандартная процедура — зарядился, проверил. Перед стартом опять проверил, не повредил ли, не выпало ли что-то, не оставил ли где-то там в бачке», — заявил Смольский RT.

Биатлонист рассказал, как обнаружил, что у него нет дополнительного патрона во время гонки Кубка мира.

«По молодости оплошности случались. В 2017-м на самом первом из этапов Кубка мира в Эстерсунде меня заявили в сингл-микст бежать с Ириной Кривко, сейчас она Лещенко. Партнёрша справилась отлично, передаёт мне эстафету, и я бегу с Мартеном Фуркадом. Отстрелял лёжа с двумя запасными патронами, прихожу на стойку — и обнаруживаю: у меня осталось всего два «допа», один где-то выпал. Поднимать руку и просить патрон — не вариант, сингл-микст слишком скоротечная гонка. Значит, надо стрелять без права на ошибку. И как-то попал, закрыл мишени.

После того случая у меня при себе всегда больше запасных, чем нужно. Для них делаются специальные отверстия в винтовке, у меня их восемь штук», — сказал он.

Полностью интервью со Смольским читайте на сайте RT.

Ранее Смольский высказался об отстранении от международных соревнований.